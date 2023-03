Để thân thiết với con hơn, cha mẹ nên theo 6 cách này

Mới đây, hai vị giáo sư đã hợp tác để phát hành một cuốn sách mới dành cho các bậc cha mẹ đang có con nhỏ và đang đau đầu trong việc dạy dỗ con cái. Ban đầu, Quetsch muốn đặt tên cho cuốn sách này là “ I Love My Kids , But …” (tạm dịch: Tôi yêu các con của mình, nhưng…).

Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng nhận ra cái tên này mang lại cảm giác “quá tiêu cực" cho người nghe và đọc. Cuối cùng, họ đã quyết định lấy tên cuốn sách là “Good Enough Parenting: A Six-Point Plan for a Stronger Relationship With Your Child” (tạm dịch: Nuôi dạy con đủ tốt: Sáu cách để trở nên thân thiết với con hơn).