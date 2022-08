Để ninh đậu đỏ, đậu đen nhanh nhừ, trước khi nấu làm thêm 1 bước: Chỉ 10 phút là hạt chín mềm, không nát

- Độ cứng: Dùng tay bóp nhẹ hạt đậu. Nếu thấy hạt đậu cứng, không bị móp là được. Chọn loại đậu có kích thước vừa phải, hạt đều nhau, không cần quá to nhưng cũng không nên mua hạt đậu quá nhỏ.

- Mùi hương: Khi mua, bạn cần kiểm tra cả mùi hương của đậu. Thông thường, đậu ngon sẽ có mùi thơm đặc trưng. Nếu thấy đậu có mùi hắc, mùi lạ thì không nên mua.

Cách chọn đậu đỏ ngon

Khi mua đậu đỏ, bạn nên chọn những hạt đậu căng tròn, có màu đỏ tự nhiên.

Vỏ đậu nên trơn nhẵn. Hạt đậu không bị mối mọt, sâu hoặc sứt sẹo.

Cũng giống như đậu đen, bạn hãy kiểm tra mùi của đậu đỏ. Hạt đậu sẽ có mùi thơm tự nhiên, không có mùi ẩm mốc là được.

Không nên mua hạt đậu to quá vì loại này nấu dễ bị sượng, không thơm mềm, bùi, bở. Những hạt đậu to cũng có vị chát hơn so với đậu nhỏ.

Theo Xevathethao