'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm trước khi bị tống tiền bằng clip

Nhiều năm bị gán mác "thuốc độc phòng vé"

Cảnh Điềm sinh năm 1988 ở Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc). Người đẹp theo học khiêu vũ ở Đoàn nghệ thuật Tiểu Thiên Nga tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Năm 12 tuổi, cô chuyển đến theo học tại Học viện vũ đạo Bắc Kinh, ngành múa dân gian Trung Quốc.



Cảnh Điềm sở hữu ngoại hình hoàn hảo (Ảnh: Sina).

Cảnh Điềm từng phát hành album đầu tay mang tên Who Are You vào năm 2006. Một năm sau, cô thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Từ đây, con đường nghệ thuật của "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" rộng mở.

Cuộc đời Cảnh Điềm thay đổi khi cô gặp nhà sản xuất Lộ Chinh, người mời cô về đầu quân cho công ty giải trí Tinh Quang Bắc Kinh, Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1988 là nữ nghệ sĩ duy nhất của công ty và trong nhiều năm, các bộ phim do công ty sản xuất đều chọn Cảnh Điềm là nữ chính.

Dù là gương mặt mới, cô được tạo điều kiện tham gia nhiều dự án có tiếng, hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí, người đẹp còn có cơ hội tham gia các bộ phim của Hollywood. Các bộ phim có sự góp mặt của Cảnh Điềm gồm Trường Thành, Hỏa Vương, Kong: Đảo Đầu Lâu, Pacific Rim: Trỗi Dậy…



Cảnh Điềm khi mới gia nhập làng giải trí (Ảnh: Sina).

Trái ngược với nhan sắc xuất chúng, khả năng diễn xuất của cô không được đánh giá cao, thậm chí bị xem là "thuốc độc phòng vé" vì doanh thu các bộ phim bom tấn có sự tham gia của cô đều ở mức thảm hại.

Dự án bom tấn Chiến Quốc do cô đóng chính chỉ thu về gần 13 triệu USD, quá ít ỏi so với chi phí đầu tư 23 triệu USD. Bom tấn Trường Thành quy tụ dàn sao Matt Damon, Cảnh Điềm, Lộc Hàm... cũng lỗ 75 triệu USD.