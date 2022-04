Đề nghị tước giấy phép kinh doanh tụ điểm phức tạp về ANTT ở Đà Lạt

Theo UBND phường 6, TP Đà Lạt, từ khi đi vào hoạt động tới nay, địa điểm trên đã xảy ra hàng loạt vụ việc gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự. Từ ngày 5/3 tới 11/4, tại nhà hàng DJ 365 đã xảy ra 5 vụ liên quan tới tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, nổi cộm nhất là vụ việc xảy ra vào ngày 28/3, tại nhà hàng DJ 365 giữa nhóm do Trần Hoàng Long (SN 1995, ngụ TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và nhóm nhân viên của nhà hàng này với tổng cộng khoảng 20 người. Hai nhóm rượt đuổi, đánh nhau từ khu vực đường Hai Bà Trưng (phường 6) tới khu vực đường Phan Đình Phùng (phường 2), gây mất an ninh trật tự, hoang mang, bất an trong quần chúng.