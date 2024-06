Đề nghị truy tố thêm tội với nhóm cướp Phòng giao dịch ngân hàng ở TP.HCM

Chiều 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm dùng súng cướp 3,8 tỷ đồng xảy ra tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng.

Theo Cơ quan CSĐT, các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, ngụ tỉnh Nghệ An), Lâm Phúc Lợi (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, ngụ tỉnh Bến Tre) bị đề nghị truy tố về tội "Cướp tài sản". Ngoài ra, bị can Tuyền, Lợi và Đặng Hoàng Văn (SN 1997, ngụ tỉnh Bến Tre) còn bị truy tố về tội "Lưu hành tiền giả”.

Mỹ (trái) và Tuyền tại cơ quan công an cùng số tiền cướp được. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lập nhóm qua mạng xã hội, mua súng đi cướp ngân hàng