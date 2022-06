Đề nghị truy tố Tề Trí Dũng trong vụ bán đất giá 'bèo' tại Dự án An Phú Tây

Ngày 22/6, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Tề Trí Dũng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do liên quan việc bán rẻ đất tại dự án An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Bị can Tề Trí Dũng.