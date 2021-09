Đề nghị truy tố quản lý, tiếp viên quán karaoke RuBy bán ma tuý

(CAO) Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết vừa cho gia đình bảo lãnh Võ Thị Mộng C (SN 2006, ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.