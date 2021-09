Đề nghị truy tố nhóm người nước ngoài lừa đảo 'quý bà' hàng chục tỷ đồng

Trong lúc cô đơn, bà K. hết sức vui mừng, không hề cảnh giác trước trò lừa đảo cũ này. Chưa đầy một tuần, bà K. nhiều lần chuyển số tiền gần 2,9 tỷ đồng đến các tài khoản do một người xưng là "nhân viên hàng không" cung cấp. Chờ mãi không thấy quà chuyển đến, bà K. gọi điện, gửi email cho Anderson và nhân viên hải quan, nhưng đều bị chặn hoặc không phản hồi. Đến lúc này, nạn nhân mới biết mình sập bẫy lừa.

Tháng 6-2020, bà N.T.K (52 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai trình báo bị lừa chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng. Trước đó, qua ứng dụng Zalo, bà K. làm quen đối tượng người nước ngoài tự xưng tên M.Anderson (quốc tịch Mỹ). Sau thời gian ngắn trao đổi, người này cho biết mình là lính Mỹ đang ở Afghanistan, có số tiền gần 1 triệu USD, nhưng chưa biết dùng làm gì, nhã ý muốn gửi tặng bà K. Để nhận quà, bà K. phải đóng phí và thuế "bôi trơn" để nhân viên hàng không tận tình giúp đỡ vận chuyển sang Việt Nam.

Tương tự, khoảng tháng 8-2020, bà N.T.H (ngụ TP.Biên Hòa) được người thân đưa đến cơ quan công an, trình báo bị một nhóm đối tượng lừa gửi tiền vào tài khoản do chúng cung cấp và chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Trong vụ này, các đối tượng xưng là người Anh và người Mỹ, đang có số tiền lớn trong ngân hàng, nhưng vướng thủ tục nhận, cần khoản tiền để "bôi trơn" thủ tục. Chúng bảo bà H. chuyển tiền vào tài khoản, sẽ được trả lãi suất cao. Sau khoảng một tháng chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do chúng cung cấp, bà H. đem câu chuyện khoe với một người bạn thân, được người bạn giải thích, bà mới biết bị lừa.

Công an lấy lời khai một đối tượng người nước ngoài

Theo cơ quan công an, nạn nhân thiệt hại lớn nhất là bà L. (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa). Tháng 4-2020, trong lúc chán chồng, vào mạng Facebook, bà L. được một số đối tượng chủ động làm quen, tự xưng là các doanh nhân thành đạt ở nước ngoài. Chỉ thời gian ngắn, chúng dụ dỗ bà L. chuyển hơn 13 tỷ đồng để thực hiện dự án tại nước ngoài, với lời hứa sẽ trả lại tiền cùng lãi suất cao. Sau khi nhận tiền, nhóm "doanh nhân" lập tức "biến mất".

Tóm "ổ" lừa đảo qua mạng