Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất việc thống kê các bị hại đã gửi đơn tố giác; thông báo kết quả điều tra đến từng bị hại, trừ các trường hợp gửi đơn tố giác qua bưu điện, không đủ thông tin, không thể mời làm việc để xác định tư các tham gia tố tụng trong vụ án.

Đối với yêu cầu điều tra bổ sung số lượng bị hại, thiệt hại của vụ án, danh sách bị hại và tổng số tiền các bị can chiếm đoạt, Công an TP.HCM xác định tính đến ngày 20/1 đã có 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo, tố giác. Trong đó, Công an TP.HCM đã làm việc với 3.999 nạn nhân, còn 362 trường hợp không đến làm việc. Để đảm bảo không bỏ sót bị hại, trong thời gian truy tố vụ án, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục ghi lời khai của 229 bị hại gửi đơn tố giác sau ngày 20/1 đến nay và 362 trường hợp chưa đến cơ quan công an làm việc.