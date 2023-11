Đề nghị truy tố người chồng cho vợ và 2 con uống thuốc ngủ để tự tử

Ngày 26/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Tiến (32 tuổi, trú tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tội Giết người do đã cùng vợ cho hai con nhỏ uống thuốc ngủ, dẫn đến tử vong.

Nguyễn Minh Tiến tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Tầm)

Kết quả điều tra, Công an xác định, chỉ vì buồn chuyện gia đình, đang thất nghiệp mà Nguyễn Minh Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Oanh (31 tuổi) đã bàn với nhau uống thuốc bảo vệ thực vật và thuốc ngủ để tự vẫn.