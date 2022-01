Đề nghị truy tố cựu Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội tội tha người trái phép

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 bị can về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, theo quy định tại khoản 1 Điều 378 Bộ luật Hình sự.

Trong số 4 bị can bị đề nghị truy tố có ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội.

3 bị can còn lại là Nguyễn Đức Châu - cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tây Hồ; Vũ Công Ngọc - cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ; Lê Đình Trung - cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Theo kết luận điều tra, ngày 19/6/2016, ông Nguyễn Công Thành đến trụ sở Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, tố giác bị một nhóm người bắt giữ trái pháp luật, đánh gây thương tích. Sự việc được cán bộ ghi lại vào sổ trực ban và báo cáo ông Dương Hồng Kết, Trưởng Công an phường.