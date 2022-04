Đề nghị truy tố 8 bị can vụ Gold Time lừa đảo bằng phương thức điện tử

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra vụ án hình sự "Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. HCM và một số tỉnh, thành phố khác (Công ty Gold Time).

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 8 bị can gồm: Nguyễn Khắc Đồi; các đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).