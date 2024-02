Đề nghị truy tố 51 bị can vụ thao túng thị trường chứng khoán tại Tập đoàn FLC

Sau khi niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán 391.155.480 cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại Công ty Faros thu được hơn 4.8 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.6 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Đối với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán":

Quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” quy định tại các Điều 356, 209 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo quy định pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can, gồm: 21 bị can bị khởi tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015;

31 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015;