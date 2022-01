Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Your browser does not support the audio element.

Như Dân trí đã phản ánh, chiều 8/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam các ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh - 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Doanh nghiệp mở đường lên núi Chín Khúc để phục vụ các dự án (Ảnh: Minh Khôi).

Theo Cơ quan CSĐT, ông Thắng và Vinh bị khởi tố để điều tra các sai phạm xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc (Khánh Hòa).

Sau quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh này cùng 5 thuộc cấp có liên quan đến các sai phạm tại 2 dự án trên.

Sai phạm ở dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự

Theo tài liệu, dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (gọi tắt là Dự án Cửu Long Sơn Tự) có nguồn gốc từ Khu kinh tế trang trại Đất Lành được UBND TP Nha Trang cấp Giấy chứng nhận vào tháng năm 2009.

Tuy nhiên sau đó, dự án này được tách ra thành Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành (gồm Khu A và Khu B), trong đó Khu B là Dự án Cửu Long Sơn Tự với diện tích hơn 500 ha (đóng trên địa bàn các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái và Phước Đồng, TP Nha Trang).