Đề nghị triệu tập bà nội bé gái 8 tuổi bị cha và ‘dì ghẻ’ bạo hành tới tòa

Chứng kiến con gái bị người tình hành hạ dã man nhưng Thái không can ngăn mà còn cùng với Trang chửi mắng bé.

Dã man hơn, khi tay này mỏi thì Trang đổi tay kia đánh cháu bé. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay vào tiếp tục đánh cháu A.

Chưa hả dạ, Trang còn dùng chân đạp, đá liên tục nhiều cái vào nhiều bộ phận trên người hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt cháu A. Vừa đánh, cô ta vừa chửi bới cháu bé.

Đến 18h cùng ngày thì cháu bé bất tỉnh, Trang điện thoại báo cho Thái. Cùng lúc, Thái vừa đi làm về đến nhà chạy vào sơ cứu cho cháu A., rồi cùng Trang đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Biết rõ sự việc qua camera nhưng để che đậy hành vi tàn độc của mình và người tình, Thái xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ.

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Thái Vân A. là do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

VKS truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm".

Thanh Phương