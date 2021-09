Đề nghị đưa test xét nghiệm COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá

Trường hợp bất khả kháng có biến động về giá (nếu có) do ảnh hưởng của dịch bệnh, đề nghị các đơn vị chủ động, cập nhật và chịu trách nhiệm về giá (ghi chú rõ lý do việc điều chỉnh giá) để các cơ sở y tế, bệnh viện, địa phương có cơ sở tham khảo, tổ chức triển khai việc mua sắm theo quy định.

Cùng với các biện pháp đó, Bộ Y tế đã thực hiện tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra, thanh tra để phát hiện các trường hợp vi phạm, trục lợi ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Vừa qua, Thanh tra Bộ, Bộ Y tế có các văn bản gửi các đơn vị trong ngành y tế thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát các sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trôi nổi trên thị trường và hiện tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để nâng giá, đội giá, đảm bảo chất lượng và giá cả thị trường.

Đồng thời, theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Bộ Y tế đã tăng cường việc chuyển giao công nghệ để tới đây, Việt Nam sớm có test chất lượng Châu Âu nhưng giá thành của Việt Nam.

"Từng địa phương phải có chiến lược xét nghiệm phù hợp với từng thời điểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế để làm sao vừa đạt hiệu quả nhất trong công tác phòng chống dịch và vừa tiết kiệm"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho biết, cho đến nay Bộ Y tế chủ yếu là xây dựng hướng dẫn chuyên môn, cấp phép cho các loại xét nghiệm, đồng thời tham gia công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm chuẩn và chủ yếu các vật tư, sinh phẩm y tế, test kit xét nghiệm nhanh, test Real- time PCR qua các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp. Bộ Y tế chưa mua sắm mặt hàng này, việc đấu thầu, thực hiện mua sinh phẩm, test kit chủ yếu do các địa phương thực hiện.

