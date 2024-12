Đề nghị doanh nghiệp hàng không, quốc phòng Mỹ hợp tác chuyển giao công nghệ

Chiều 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 2. Tham gia đoàn có đại diện các doanh nghiệp Boeing, Lockheed Martin, Bell Textron, A2G (Air to Ground), AeroVironment, Atmo, Blue Halo, IMSG... Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh của Mỹ. Ảnh: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đoàn tham gia triển lãm. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ sau 1 năm thiết lập tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư là trọng tâm và động lực trong quan hệ hai nước. Theo Thủ tướng, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này còn rất lớn và có nhiều ý nghĩa với quan hệ hai nước. Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số mỗi năm, khai thác không gian phát triển mới, phát triển các ngành, lĩnh vực mới, trong đó có không gian vũ trụ, kinh tế hàng không, không gian biển (như năng lượng gió, năng lượng mặt trời…), không gian ngầm. Tầm nhìn, định hướng của các doanh nghiệp Mỹ dự cuộc gặp có nhiều điểm tương đồng, phù hợp với định hướng, xu hướng của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ, đầu tư, sản xuất tại Việt Nam, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho những ngành mới nổi. Thủ tướng đề nghị mở rộng hợp tác đã có và tìm kiếm, hiện thực hóa cơ hội hợp tác mới trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, đối thoại để xử lý vấn đề vướng mắc tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Mỹ thành công tại Việt Nam. Ông Brian McFeeters (Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành khu vực của USABC) và các thành viên đoàn chúc mừng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2024. Đây là cơ hội để các tập đoàn của Mỹ trao đổi, làm việc, hợp tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nhiều tiềm năng và mang tính chiến lược, cũng như có những ủng hộ thiết thực cho sự phát triển quan hệ Việt - Mỹ. Các thành viên đoàn đánh giá cao những thành tựu, tiềm năng phát triển to lớn của Việt Nam, nhất là khả năng thích ứng trước bối cảnh mới. Đoàn khẳng định tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn và sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển. Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào là "đặc biệt của đặc biệt" Chiều tối 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng tân Bộ trưởng Quốc phòng Lào sẽ lãnh đạo Quân đội Lào ngày càng phát triển, quan hệ hợp tác quân đội Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt. Ảnh: VGP Thủ tướng cho biết, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào, là "đặc biệt của đặc biệt". Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Lào trong điều kiện cho phép, trên tinh thần vô tư, trong sáng, như anh em một nhà để cùng phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục cụ thể hoá thoả thuận cấp cao; thực hiện hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ. Hai bên cần tăng cường phối hợp, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về quốc phòng, an ninh; hợp tác trong công tác Đảng, công tác xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng, hoàn thiện lý luận và trao đổi khoa học, kỹ thuật về quân sự, quốc phòng; phối hợp bảo vệ biên giới, chống buôn lậu, ma tuý... Thủ tướng đề nghị hai Bộ Quốc phòng thực hiện thành công các ưu tiên đột phá về hợp tác trong tình hình mới, tập trung vào: đào tạo nguồn nhân lực. Thượng tướng Khamliang Outhakaysone cho biết, Bộ Quốc phòng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để thực hiện hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Lào và Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, nhất là đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, hai bên phối hợp, hợp tác chặt chẽ xây dựng đường biên giới hợp tác, hữu nghị, phát triển; tổ chức tốt giao lưu biên phòng hai nước...