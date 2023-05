Đề nghị dỡ phong tỏa tài sản của cựu lãnh đạo TPHCM liên quan các vụ án

Theo đó, trong quá trình điều tra, để đảm bảo thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát và việc thi hành án trong các vụ án: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1); Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1); Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng giao dịch chuyển nhượng toàn bộ tài sản do 7 bị can sở hữu, đứng tên.