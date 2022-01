Đề nghị đình chỉ chức vụ Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

Your browser does not support the audio element.

Ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp và thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và đình chỉ chức vụ Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đối với ông Phan Mạnh Cường theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.