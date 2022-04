Để mặt mộc đóng vai phạm nhân, Hoa hậu Giáng My vẫn ăn đứt sao Hong Kong

Những năm 1990, mức độ "phủ sóng" của Giáng My rộng khắp khi cô xuất hiện trên ảnh lịch, bìa báo... Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Giáng My có hơn 40 vai diễn. Trong đó có một vai đặc biệt đóng cùng bạn diễn là các ngôi sao Hong Kong.

Cụ thể năm 1999, Giáng My tham gia phim Bóng Tối Ngục Tù hợp tác với Hong Kong. Cô đóng chung cùng nhiều người đẹp nổi tiếng thời điểm đó như Mạch Gia Kỳ, Triệu Mẫn, Hồng Hân…



Giáng My, Hồng Hân, Lương Tranh, Mạch Gia Kỳ và Thiệu Âm Âm (từ trái qua) trên poster phim.

Clip Giáng My trong phim

Trong phim, Giáng My vào vai một cô gái Việt Nam đang du lịch với chồng thì bị kẻ xấu giấu ma túy vào hành lý xách tay. Cô bị bắt và phải vào trại giam. Ngoài Giang My thì còn những cô gái khác cũng sa vào cảnh tù tội do nhiều biến cố. Sống trong cảnh ngục tù, mọi người dần thân thiết và bảo vệ lẫn nhau.