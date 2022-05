De Jong từ chối MU, Real Madrid chờ Mbappe

De Jong từ chối MU

AS dẫn nguồn tin thân với De Jong cho biết, cầu thủ người Hà Lan không quan tâm đến MU bất chấp sân Old Trafford chuẩn bị chào đòn Erik ten Hag.



De Jong có mùa giải không thành công ở Barca. Đội bóng xứ Catalunya được cho là sẵn sàng bán cựu cầu thủ Ajax nếu nhận được khoản phí 70 triệu euro trong bối cảnh ngân sách hoạt động eo hẹp.



Lý do De Jong từ chối MU là CLB không được dự Champions League mùa tới. Hơn nữa, cựu cầu thủ Ajax đang chờ đợi đề nghị hấp dẫn hơn từ các đội bóng lớn châu Âu.



Theo AS, ưu tiên của De Jong là Man City, nơi anh phù hợp với lối đá kiểm soát bóng của Pep Guardiola. PSG và Bayern Munich cũng đã cử đại diện thảo luận hợp đồng với cầu thủ 25 tuổi này.



Arsenal hỏi mua Arthur Melo



Arthur Melo vừa được đưa vào danh sách các mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal, để tăng cường giải pháp cho tuyến giữa hướng đến mùa giải 2021-22.