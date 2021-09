Để giữ cho Trái Đất "đủ ấm", sản lượng nhiên liệu hóa thạch phải lập tức đạt đỉnh để còn tụt dốc

Năm 2015, 196 quốc gia ký vào Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu, đồng lòng quyết tâm giữ cho mức nhiệt độ trung bình toàn cầu ở dưới mức 2 độ C, và lý tưởng nhất sẽ là 1,5 độ C (nhiệt độ trung bình của bề mặt Trái Đất hiện tại là 1,02 độ C). Để đạt được mốc 1,5 độ C, chúng ta phải hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Dựa trên kết quả của nghiên cứu năm 2015 về tính khả thi của mốc nhiệt độ 2 độ C, báo cáo mới tiếp tục nhấn mạnh vào việc con người cần giảm thiểu lượng khí thải ngay lập tức. Trong nghiên c, mô hình chỉ ra rằng ta phải dừng sử dụng một phần ba lượng dầu mỏ còn lại trong lòng đất, một nửa số khí đốt đã đo đạc được và hơn 80% lượng than chưa khai thác.

Nghiên cứu mới còn đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn. “Chúng tôi tin rằng báo cáo khoa học mới tiếp tục hậu thuẫn những nghiên cứu gần đây, chỉ ra sản lượng dầu mỏ và khí methane hóa thạch toàn cầu cần phải đạt đỉnh ngay”, đồng tác giả nghiên cứu mới Dan Welsby nói tại một buổi họp báo.