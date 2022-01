Để dịch lây lan, lãnh đạo thành phố Bắc Giang và Sở GDĐT bị phê bình

Your browser does not support the audio element.

Nhân viên y tế lẫy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các cháu học sinh trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên

Liên quan đến ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND TP Bắc Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19 TP Bắc Giang.