Đề cử Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh vào danh sách VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31

Riêng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV nội dung 400m tự do (đồng thời phá kỉ lục SEA Games, thành tích 3’48”06), 800m tự do, 1500m tự do, 200m bướm, tiếp sức 4x200m tự do (phá kỉ lục SEA Games 31 với thành tích: 7’16”31). Anh cũng là người giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31 lần này. Ngoài ra, Huy Hoàng chính là tuyển thủ vinh dự cầm cờ của đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Tổng cộng Nguyễn Huy Hoàng giành được 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games 31.

Danh tính VĐV nam, VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 31 sẽ được công bố tại lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối 23/5 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội. Nhiều khả năng Nguyễn Huy Hoàng sẽ là nam VĐV xuất sắc nhất và Jing Wen Quah là nữ VĐV xuất sắc nhất.