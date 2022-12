Để chị họ nuôi hộ đứa con thứ 3, nhưng mới được 2 năm họ đã trả lại với lý do vừa mừng vừa tủi

32 phút trước Du lịch online

Quần thể chùa, am Ngọa Vân tọa lạc trên núi Bảo Đài thuộc địa phận 2 xã An Sinh và Bình Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Chùa Ngọa Vân là nơi Đức vua Trần Nhân Tông dựng am tu hành và hóa Phật.