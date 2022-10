Đế chế 3,4 tỷ USD của vợ chồng siêu mẫu Miranda Kerr

"Ôtô mang lại cho tôi niềm vui tuyệt đối", tỷ phú chú thích bài đăng.

Evan thường dạo quanh thành phố trên chiếc Ferrari, Cadillac Escalade và Lexus. Vợ anh cũng là tín đồ mê xe khi được nhìn thấy cầm lái mẫu Audi A8, Mercedes-Benz S-Class, Range Rover Vogue và đặc biệt là mẫu xế cổ Jaguar XJ, Autobizz đưa tin.

Lúc mới cưới, để vợ vui, Evan đã đưa Miranda đi hưởng tuần trăng mật tại khu nghỉ dưỡng siêu sang tại đảo Laucala ở Fiji, phía nam Thái Bình Dương. Laucala được coi là điểm đến lý tưởng của giới siêu giàu trên thế giới. Giá phòng mỗi đêm từ 12.800 USD đến 60.000 USD.

Sau đó, Spiegel cùng hai người bạn đồng hành ở Snapchat thuê du thuyền đi du lịch quanh bờ biển Italy và Hy Lạp với giá gần 1 triệu USD một tuần.



Tỷ phú công nghệ Evan Spiegel chi mạnh cho những chuyến du lịch cùng vợ. Ảnh: @mirandakerr.

Là người của công chúng, Miranda phải đảm bảo sự xuất hiện của mình trong phạm vi an toàn. Vì thế, cô và chồng đã chi hơn 1 triệu USD cho khoản an ninh mỗi năm, kể từ năm 2016.

"Hồi năm 2016, nhân viên bảo vệ dinh thự của Miranda bị kẻ trộm đâm chết. Đó là một trong những lý do cô quyết định tốn nhiều tiền cho việc bảo vệ an toàn. Bên cạnh đó, siêu mẫu hạn chế cập nhật thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị theo dõi", Who Australia cho biết.