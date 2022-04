Để bé ngon giấc, bạn nên thử các cách này

Sữa bò: Trong sữa bò có chứa 2 hợp chất có tác dụng kích thích giấc ngủ. Một loại là Trytophan, có thể kích thích các tế bào thần kinh ở bộ não. Chất còn lại là hoocmon petide, một chất quan trọng điều chỉnh công năng sinh lý trong cơ thể con người, khiến con người cảm thấy thư thái, thoải mái và dễ dàng đến với giấc ngủ. Do đó, sữa sẽ giúp bé của bạn ngủ ngon hơn mỗi tối.

Khi ăn hoặc uống các thực phẩm chứa nhiều canxi và vitamin B, C sẽ tốt cho giấc ngủ, đặc biệt là vitamin B có tác dụng rất tốt đối với hệ thần kinh.

Hạt kê: Trong các loại lương thực, kê là loại ngũ cốc có hàm lượng Trypophan nhiều nhất, có tác dụng trợ giúp đắc lực cho giấc ngủ. Không những vậy, trong kê chứa một hàm lượng lớn tinh bột, sau khi bé ăn xong, sẽ tạo ra cảm giác no. Cảm giác này sẽ thúc đẩy quá trình tiết ra Insulin, tăng cao lượng chất Trypohan tiến vafo trong não.

Táo đỏ: Táo chứa nhiều protein, vitamin C, canxi... là loại quả giá trị với nguồn dinh dưỡng phong phú, có tác dụng an thần lớn. Do đó, sau khi dùng bữa tối, đun táo đỏ với nước cho bé uống.

Giấm: Có thể mẹ sẽ ngạc nhiên khi giấm lại có thể giúp bé ngủ ngon. Nhưng trên thực tế, trong giấm có chứa nhiều amino axit và organic axit, có tác dụng khiến con người sảng khoái, tinh thần nhẹ nhàng, là trợ thủ đắc lực của một giấc ngủ ngon. Tuy vậy, giấm chứa nhiều axit nên các mẹ chú ý chỉ cho giấm vào thức ăn của bé với lượng vừa phải, nếu cho nhiều quá sẽ không tốt cho đường ruột bé.

Bánh mỳ đen: Trong bánh mỳ đen có chứa nhiều vitamon B, có tác dụng tốt đối với hệ thần kinh, làm giảm cảm giác mệt mỏi, bất an, có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ.