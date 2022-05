Đề án hội chợ triển lãm thực tế ảo, kết nối sáng kiến, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp

Sáng 20/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức 248 đã phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cùng Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần IEX Group tổ chức gặp gỡ báo chí, giới thiệu Đề án Hội chợ triển lãm "Sản phẩm có trách nhiệm với Xã hội - Môi trường 2022". Hội chợ dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/7 đến hết ngày 29/8/2022.

Đây được xem như một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ triển khai, đồng thời, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch) Vi Thanh Hoài còn cho biết, thông qua Hội chợ, văn hóa doanh nghiệp sẽ được gắn liền với trách nhiệm Xã hội - Môi trường, giúp thúc đẩy cũng như phát triển mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng có lựa chon thông minh dựa trên trách nhiệm với Xã hội - Môi trường.

Các hoạt động dự kiến diễn ra tại Hội chợ triển lãm bao gồm: trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có trách nhiệm với Xã hội và Môi trường; xúc tiến thương mại, kết nối giao thương; tọa đàm với chủ đề "Vai trò Doanh nhân, Doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội"; trao chứng nhận cho các Nhà tài trợ tích cực hưởng ứng sự kiện và có sản phẩm có trách nhiệm với Xã hội và Môi trường.

Đặc biệt, Hội chợ triển lãm sẽ được tổ chức trên nền tảng công nghệ thực tế ảo (Virtual Exhibition), một hình thức triển lãm trực tuyến, cho phép người xem tham gia và tương tác bằng các thiết bị thông minh như smartphone, PC, table, thiết bị VR,... Theo đó, các doanh nghiệp tham dự Hội chợ cũng sẽ được nhận diện thương hiệu, sản phẩm trong showroom ảo, kết nối giao thương hiệu quả dựa trên mô hình B2B - B2C.

Đề án đặt mục tiêu khi triển khai Hội chợ, sẽ có hơn 200 gian hàng Hội chợ triển lãm ảo; hơn 10 điểm cầu kết nối không chỉ ở các địa phương trong lãnh thổ Việt Nam mà còn trên toàn thế giới; hơn 1000 lượt truy cập theo dõi livestream Lễ khai mạc cùng lúc; hơn 20 000 lượt tham quan trực tuyến; hơn 50 đơn vị báo chí đưa tin và hơn 1 triệu lượt tiếp cận.

Về lý do nên tham gia Hội chợ triển lãm ảo, hoạt động này không hạn chế về số lượng người tham dự hay bị ảnh hưởng bởi không gian và thời gian. Thêm vào đó, Hội chợ còn thân thiện với môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là an toàn tuyệt đối trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. Ngoài ra, Hội chợ cũng thu được big data, cho phép theo dõi và đánh giá chính xác khách hàng tiềm năng, gia tăng khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp.

Thông qua Hội chợ triển lãm, các doanh nghiệp có thể tải logo và poster của riêng mình để xây dựng thương hiệu gian hàng ảo; trò chuyện với nhân viên bán hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng; trưng bày các video giới thiệu doanh nghiệp cũng như sản phẩm, dịch vụ trong gian hàng ảo; đặt lịch hẹn với khách hàng hoặc lịch họp của doanh nghiệp; xem và tải xuống một số thông cáo báo chí hoặc tờ rơi, quảng cáo; chào đón khách hàng bằng lễ tân ảo.

