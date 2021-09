ĐBSCL: Nguy cơ "đứt gãy" chuỗi cung ứng cá da trơn

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 8-2021, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này đạt 588 triệu USD (giảm 28% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, mặt hàng thủy sản chủ lực cá tra, tôm... sụt giảm từ 20-33% so với cùng kỳ năm ngoái. So với tháng 7-2021, xuất khẩu ngành hàng cá tra trong tháng 8-2021 giảm đến 31%... Diện tích thả nuôi cá tra mới tính đến ngày 15-9 đạt 3.516ha (bằng 74,3% so với cùng kỳ 2020). Còn diện tích thả nuôi trong hai tháng giãn cách xã hội (tháng 7 và 8) đã giảm khoảng 50-55% so với các tháng trước khi thực hiện giãn cách. Sản lượng cá tra thu hoạch ước đạt 932 nghìn tấn (bằng 81,1% so cùng kỳ năm 2020).

Gần 50% doanh nghiệp chế biến ngưng hoạt động

Theo doanh nghiệp chế biến , hiện nguồn cung cá tra cho xuất khẩu dồi dào nhưng nhà máy chế biến cũng ngưng hoạt động hoặc giảm công suất nên tạm ngưng mua nguyên liệu, khiến giá cá giảm. Đó cũng là nguyên nhân làm giảm diện tích nuôi cá tra thâm canh, dự báo xu hướng này vẫn còn tiếp tục trong thời gian tới. Công suất hoạt động của toàn ngành cá tra hiện còn khoảng 10 - 20%. Toàn vùng hiện có khoảng 119 nhà máy chế biến cá tra có đăng ký xuất khẩu, với khoảng 190.000 lao động. Đến đầu tháng 9, gần 49% số lượng nhà máy ngừng hoạt động, số công nhân phải nghỉ việc do dịch bệnh khoảng 70%.