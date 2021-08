ĐBSCL: Khởi tố nhiều vụ vi phạm phòng chống dịch

Hoạt động trái phép

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Chí Tâm (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Thành Tâm, gọi tắt Công ty TS Thành Tâm) để điều tra do "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người làm lây lan dịch bệnh". Theo đó, trong thời gian thực hiện PC dịch Covid-19, ông Tâm trong vai trò giám đốc công ty đã tự ý kinh doanh khi chưa được sự cho phép của cơ quan thẩm quyền, vi phạm quy định về PC dịch, làm lây nhiễm Covid-19 cho người khác và phát sinh chi phí PC dịch.