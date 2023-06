ĐBQH phản ánh nhập nhèm in ấn, chọn sách giáo khoa: Bộ trưởng GD&ĐT nói gì?

Người đứng đầu ngành giáo dục cho biết, để đáp ứng đủ sách giáo khoa mới, trong khi chờ các địa phương đăng ký số lượng sách được chọn để mở thầu, Bộ GD&ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, gồm cả vật tư dự phòng phát sinh phục vụ việc in và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo, tính đến 30/4, đơn vị triển khai in 86% sản lượng kế hoạch in của sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 (theo chương trình giáo dục phổ thông cũ), nhập kho đạt 65% so với kế hoạch in.

Với các sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10, đơn bị triển khai in 81% sản lượng theo kế hoạch, nhập kho đạt 36% so với kế hoạch in.

Riêng với sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 - sẽ triển khai năm đầu tiên vào năm học tới - nhà xuất bản dự kiến in 51,41 triệu bản, trong đó đang triển khai mua sắm dịch vụ in với số lượng 40,44 triệu bản, tương ứng với 79% kế hoạch in dự kiến để lựa chọn nhà cung cấp và dự kiến việc in sách giáo khoa của ba lớp này sẽ hoàn tất trước 30/6/2023.