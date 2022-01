ĐBQH đề nghị tiếp tục giảm lãi suất cho vay để đồng hành cùng DN

“Tôi đề nghị cần quy định rõ trong dự thảo Nghị quyết là ‘chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5 đến 1% trong 2 năm’ để thể hiện rõ hơn chủ trương đồng hành cùng DN”, đại biểu Thái Thị An Chung đề xuất.

Cũng liên quan đến vấn lãi suất cho vay, đại biểu Thái Thị An Chung (Nghệ An) dẫn khoản 3 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết có quy định: “Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5 đến 1% trong 2 năm”. Đại biểu Chung đề nghị không nên dùng từ "phấn đấu", vì đây là giải pháp, chứ không phải là chủ trương, nên cần phải quy định cụ thể để thực hiện, cũng không nên đặt ra vấn đề tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý.

Đi sâu hơn vào vấn đề hỗ trợ lãi suất, đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh) cho rằng chính sách về hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại cần rà soát, hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm, tránh cào bằng trong việc hỗ trợ lãi suất, tập trung vào một số ngành, lĩnh vực quan trọng thiết yếu như nông nghiệp, vận tải, du lịch…

Theo ông So, năm 2021 ngành nông nghiệp đã phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm của toàn ngành kinh tế. Tuy nhiên, ngành cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là vấn đề hàng loạt nông sản ách tắc tại các cửa khẩu trong thời gian qua. Do đó, cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất để đảm bảo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, gia tăng xuất khẩu chính ngạch. Ngành nông nghiệp cần thiết phải nhận được tỉ trọng ưu đãi lãi suất cao hơn các nhóm ngành được hỗ trợ, tương xứng với vai trò là trụ đỡ của mình.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Quốc Luận (đoàn Yên Bái) đề xuất giải pháp điều tiết tiền tệ hợp lý, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ và để các tổ chức tín dụng tiếp tục đầu tư mua trái phiếu Chính phủ. Để đạt được điều này, đại biểu Luận đề nghị cần tính toán lãi suất của trái phiếu Chính phủ hợp lý, phù hợp với mặt bằng chung của lãi suất các ngân hàng; tránh trường hợp các ngân hàng, các tổ chức tín dụng thấy lãi suất của trái phiếu Chính phủ hấp dẫn sẽ không chú trọng cho vay sản xuất, kinh doanh, mà lại dành nguồn lực lớn đầu tư mua trái phiếu Chính phủ, thì sẽ không đạt được hiệu quả của chính sách như kỳ vọng.

Giảm thuế VAT sẽ kích thích tiêu dùng cho nền kinh tế

Giải trình về chính sách tài khóa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói, phần tác động đến bội chi ngân sách 240.000 tỷ đồng, trong đó thuế là 64.000 tỷ đồng, có nghĩa mức giảm thuế gấp 3 lần so với 2021 và chi ngân sách cũng lớn nhất từ trước đến nay.