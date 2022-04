Dạy trẻ tự lập từ 2 tuổi, chương trình thực tế Nhật Bản gây tranh cãi

Lenore Skenazy, chủ tịch của Let Grow - tổ chức phi lợi nhuận khuyến khích tính tự lập của trẻ nhỏ, cho biết cô được truyền cảm hứng bởi Old Enough. “Thật tuyệt khi bật TV lên và theo dõi một chương trình trong đó trẻ nhỏ tự mình làm một số việc vặt vô cùng vui vẻ. Không giống như trong “Law and Order”, khi ta chứng kiến hễ trẻ ra ngoài một mình là bị bắt cóc”, cô nói.

Theo Lenore, văn hóa nuôi dạy trẻ ở Nhật Bản thoáng hơn ở Mỹ. “Cha mẹ Mỹ luôn nhìn trẻ với ánh mắt như là chúng đang gặp nguy hiểm. Nếu ai đó nhìn thấy một đứa trẻ 4-5 tuổi, chưa nói là 2 tuổi, lang thang một mình trong công viên, họ chắc sẽ đau tim và gọi cảnh sát ngay lập tức”.

Lenore cho rằng nếu cha mẹ đặt niềm tin vào con cái, điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả người lớn lẫn trẻ con. Vậy nhưng rất nhiều người đang tước đi niềm vui và quyền được lớn khôn một cách tự lập của con.