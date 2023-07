Dạy trẻ làm việc nhà là dạy trẻ đức khiêm tốn

Doucleff là tác giả của cuốn sách mới “Hunt, Gather, Parent”, ông xem xét các nền văn hoá khác và nghiên cứu cách họ nuôi con mình để trở thành những công dân có ích và không phàn nàn trong cuộc sống. Một trong những mẹo cha mẹ có thể học là yêu cầu con làm việc nhà với mình.

Nhiệm vụ này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế không như vậy. Mất rất nhiều thời gian và sức lực để khiến trẻ em tham gia vào công việc của người lớn. Tuy nhiên, nếu cha mẹ muốn cách dễ dàng là tự làm mọi thứ, thì họ đang khiến con mình mất đi hứng thú với việc nhà và sau này mỗi khi họ yêu cầu con chia sẻ công việc, chúng sẽ phàn nàn.

Làm như vậy, cha mẹ không chỉ nuôi dạy con thành một kẻ lười biếng, mà họ còn khiến chúng ít cơ hội thành công hơn trong cuộc sống. Quan điểm này do Julie Lythcott-Haims đưa ra trong cuốn sách “How to Raise an Adult” (Làm thế nào để nuôi con trưởng thành). Trích dẫn các nghiên cứu của chuyên gia giáo dục gia đình Marilynn Rossman, Lythcott-Haims giải thích rằng thành công trong cuộc sống có liên quan trực tiếp đến những công việc nhà thời thơ ấu, “những người thành công nhất thường làm việc nhà từ 3 hoặc 4 tuổi, trong khi đó những đứa trẻ đợi đến những năm thiếu niên mới làm việc nhà thường ít thành công hơn.”