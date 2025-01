'Dậy sóng' vụ đánh ghen xé áo, lột quần người phụ nữ ở Cần Thơ

Vụ việc được nhiều mạng xã hội chia sẻ tương tác, bình luận rằng nạn nhân do chơi Pickleball dẫn đến bị đánh ghen Từ tối ngày 2 và sáng ngày 3-1, mạng xã hội lan truyền nhiều clip được cho là người vợ đánh ghen chồng và một phụ nữ khác. Hình ảnh người phụ nữ bị đánh và bị lột váy, áo. Ảnh cắt từ clip Nội dung những clip này cho thấy người vợ đã xé áo, lột quần người phụ nữ kia. Đồng thời, 1 phụ nữ khác được cho là mẹ chồng cũng đến bênh vực con dâu. Xung quanh có nhiều người đang đứng quay phim. Các clip đã được nhiều người và các trang trên Facebook đăng lại với hàng ngàn lượt tương tác, bình luận, nói rằng nạn nhân do đi chơi Pickleball dẫn đến bị đánh ghen và đang làm việc tại một ngân hàng ở Cần Thơ. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại khu vực hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Sáng 3-1, trao đổi với phóng viên, Công an quận Ninh Kiều cho hay đang xác minh, làm rõ vụ việc trên.