ĐÂY RỒI: Nụ hôn 'real' Hyun Bin - Son Ye Jin trong hôn lễ thế kỷ

Màn khóa môi đầy ngọt ngào của Hyun Bin và Son Ye Jin chắc chắn là khoảnh khắc được người hâm mộ chờ mong nhất hiện tại.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc Hyun Bin hôn Son Ye Jin trong siêu đám cưới