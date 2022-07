Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố vụ Việt Á, FLC, Cục Lãnh sự

Đánh giá trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Công tác quán triệt, triển khai, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị được thực hiện nề nếp, bài bản và hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Thường trực Ban Bí thư thực hiện hiệu quả chương trình làm việc theo điều phối của Thường trực Ban Bí thư.

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. GDP tăng trưởng khá tốt; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định; thu ngân sách, thương mại - dịch vụ, khách quốc tế, vốn FDI đăng ký tăng, số doanh nghiệp thành lập mới tăng trưởng mạnh; tình hình lao động, việc làm bước đầu phục hồi.

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được tích cực triển khai. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được nhiều kết quả quan trọng, đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động được triển khai hiệu quả. Tổ chức thành công, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT trên toàn quốc. Việc tổ chức thành công SEA Games 31 góp phần nâng cao vị thế và uy tín nước ta trong khu vực, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, thích ứng hiệu quả với dịch Covid-19.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ và tin cậy chính trị, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị, thủy chung với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống.