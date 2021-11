Đẩy mạnh xử lý vi phạm quảng cáo, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày 24/11/2021, Cục An toàn thực phẩm tổ chức “Hội nghị trực tuyến về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm” do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong chủ trì. Tại Hội nghị, các đại biểu cùng tham gia thảo luận về các biện pháp và định hướng bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022.