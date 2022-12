Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch Nghệ An – Thanh Hóa – Đà Nẵng

“Hoạt động hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp, địa phương, vùng, miền là chìa khóa cho sự thành công trong du lịch. Các hoạt động trên sẽ giúp trao đổi lượng khách đến các địa phương ngày một lớn hơn. Tuy nhiên, lượng khách từ thành phố Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải miền Trung đến với Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, sản phẩm du lịch hiện có” Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Lợi chia sẻ.



Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho rằng, Đà Nẵng, Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ cần sự kết nối chặt chẽ hơn để khai thác các nguồn khách du lịch rất lớn đến Đà Nẵng, mở rộng không gian du lịch tới các địa phương trong khu vực.



“Trong năm 2019 với lượng khách trên 7 triệu người tới Đà Nẵng, trong đó có 3,5 triệu khách quốc tế, chúng ta hoàn toàn có khả năng kết nối, mở rộng thêm khi khách đến thăm quan Đà Nẵng và đưa đến Nghệ An, các tỉnh Bắc Trung bộ. Vì hiện nay việc lưu thông đi lại giữa các địa phương đã trở nên thuận lợi hơn bằng đường hàng không tới Đà Nẵng; đường bộ, đường sắt và đường biển đến Nghệ An và các địa phương này”, ông Nguyễn Xuân Bình nói.



Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa có chương trình giới thiệu về các tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh để liên kết với thành phố Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh việc phát triển du lịch.



Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, sau khi mở cửa trở lại, trong 11 tháng năm 2022, ngành du lịch Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng mừng với hơn 96 triệu lượt khách du lịch nội địa và đang chuẩn bị cán mốc 100 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2022, điều này cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi trở lại mạnh mẽ với các chủ trương đúng đắn của Chính phủ và sự nỗ lực của các địa phương trọng điểm du lịch.



Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, sự kiện giới thiệu quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An và triển khai liên kết hợp tác trong phát triển du lịch trong vùng Nghệ An, Thanh Hóa với Đà Nẵng rất có ý nghĩa, giúp thu hút được nguồn khách tiềm năng từ thành phố Đà Nẵng. Việc liên kết giữa các địa phương trong hoạt động này rất cần thiết để đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch. Để thực hiện hiệu quả, các địa phương cần phối hợp tổ chức các đoàn quảng bá, xúc tiến, khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch của Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ đến với Nghệ An, Thanh Hóa. Đồng thời Nghệ An, Thanh Hóa cũng cần tập trung công tác truyền thông, quảng bá hơn nữa tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.



Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Trần Lê Lâm