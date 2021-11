Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng ASEAN-Hàn Quốc

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã đề xuất Kế hoạch hành động Hợp tác quốc phòng ASEAN-Hàn Quốc.

Ông Suh Wook đánh giá cao hợp tác đa phương trong ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống, cũng như khả năng hợp tác về an ninh mạng trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), bao gồm vai trò của Hàn Quốc trên cương vị đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng đề cập các biện pháp nhằm nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình (GGHB) của ASEAN, bao gồm tăng cường đào tạo-huấn luyện về GGHB cho sĩ quan quân đội, đồng thời thông báo về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng về GGHB Liên hợp quốc (tháng 12/2021).