Đẩy lùi tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Quảng Trị

Đại tá Trần Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, từ thực trạng địa bàn cũng như hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy của các lực lượng chức năng ở địa phương thời gian qua còn tồn tại nhiều hạn chế, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh mở đợt cao điểm phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống loại tội phạm và tệ nạn xã hội này. Trong đó, Công an huyện Hướng Hóa đã thành lập 3 tổ công tác vừa tuần tra, kiểm soát, vừa tuyên truyền người dân tại 11 khóm, bản trên địa bàn thị trấn Lao Bảo; thành lập 11 tổ cảm hóa, giáo dục ở đây để giáo dục, cảm hóa các đối tượng nghiện, đối tượng liên quan đến ma túy đã chấp hành xong hình phạt tù.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, tỉnh Quảng Trị.