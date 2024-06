Đây là lý do ô tô chạy xăng dầu chưa dùng pin lithium-ion thay cho ắc quy

Pin lithium-ion có tỷ lệ lỗi ước tính là 1 trên 40 triệu. Tuy nhiên, trong thực tế các yếu tố như sạc quá mức, ảnh hưởng của nguồn nhiệt từ bên ngoài hoặc các tác động cơ học… làm tăng đáng kể xác suất lỗi này.

Vì vậy, loại pin này yêu cầu cần có mạch bảo vệ để giữ chúng trong giới hạn hoạt động an toàn, tránh tình trạng quá tải và xả nhanh. Do đó, không ai muốn có một cục pin luôn trong tình trạng rò rỉ do sạc quá mức hoặc hoạt động kém do sạc ít hơn.

Giá thành cao

Ngoài lý do cần mạch điện tích hợp để quản lý điện áp và đảm bảo dòng điện nằm trong giới hạn an toàn, loại pin lithium-ion này sử dụng các vật liệu đắt tiền nên thường có chi phí cao hơn 40% so với ắc quy axit chì.