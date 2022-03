Đây là lý do Đỗ Thị Hà trượt vương miện Miss World 2021?

Vậy là chiếc vương miện Miss World 2021 đã có chủ và đó là người đẹp đến từ Ba Lan Karolina Bielawska.

Trong khoảnh khắc tân hoa hậu được xướng tên, fan bất ngờ đổ lỗi cho bộ đầm dạ hội đêm chung kết Hoa hậu Thế giới và cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Đỗ Thị Hà dừng chân ở top 13.