Đây là lý do chính đáng khiến cho Samsung phải tự làm giảm hiệu năng smartphone

Như có thể thấy trong biểu đồ phía trên đây, tốc độ khung hình khi tắt GOS lúc đầu có nhỉnh hơn so với bật GOS. Nhưng sau đó, tốc độ khung hình khi tắt GOS đã bị sụt giảm. Nguyên nhân có thể là do nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng cao sau một khoảng thời gian sử dụng, thì hiệu năng của chip xử lý cũng bị sụt giảm mà không cần tới phần mềm can thiệp.

Tóm lại, nếu không có tính năng Game Optimizing Service, mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng đáng kể mà không đem lại sự khác biệt về trải nghiệm. Một bộ vi xử lý mạnh mẽ không có nghĩa là hoàn hảo, hiệu năng cao phải đánh đổi bởi lượng điện năng tiêu thụ và nhiệt lượng tỏa ra.

Tất nhiên, Samsung cũng có lỗi khi âm thầm làm giảm hiệu năng của smartphone mà không thông báo cho người dùng biết, cũng giống như Apple hay nhiều nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là vì muốn tốt cho người dùng.

Còn điểm số hiệu năng của những con chip ngày nay đôi khi chỉ mang tính quảng cáo, vì chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng được tối đa hiệu suất của những con chip đó, đặc biệt là trên những thiết bị di động có nhiều hạn chế.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc, androidauthority)