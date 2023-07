Đây là 7 điều các chuyên viên giáo dục giới tính khuyên áp dụng để con tránh nguy cơ bị xâm hại

Giáo dục giới tính thực sự liên quan đến rất nhiều lĩnh vực: Nhận dạng và thể hiện giới tính, khuynh hướng tính dục, hoạt động tình dục, tình bạn và các mối quan hệ lành mạnh, bạo lực và quấy rối tình dục, tránh thai, quyền tự chủ của cơ thể, mang thai, cảm xúc.

"Bất cứ khi nào có thể, hãy cùng con bắt đầu một cuộc trò chuyện, với chủ đề không nhất thiết phải là thứ gì đó "nặng nề": Có thể là phản ứng đối với điều gì đó mà con đã xem trên TV; ý kiến về trang phục của người nổi tiếng"... Wazina Zondon, nhà giáo dục giới tính và là tác giả của cuốn sách Coming Out of Muslims: Radical Acts of Love gợi ý.

6. Con có thể đặt câu hỏi về tình dục và cha mẹ luôn sẵn sàng trả lời

Nghiên cứu cho thấy, thanh thiếu niên càng muốn nói chuyện với cha mẹ về những vấn đề giới tính, càng có ít có khả năng quan hệ tình dục không lành mạnh hơn. Là cha mẹ và người chăm sóc, hãy đảm bảo rằng bạn luôn sẵn sàng trả lời cho con về những câu hỏi có vẻ nhạy cảm này.

Khi đứa trẻ hỏi một câu hỏi khiến bạn mất cảnh giác, bạn nên hỏi lại như: "Con nghĩ sao?". Điều này giúp bạn biết được nền tảng kiến thức của con mình và cho bạn thời gian để xoa dịu cơn hoảng loạn.

7. Một số điều có thể kỳ lạ với con nhưng với người khác thì không!

Quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ đồng giới, biểu hiện giới tính của một người... - một số điều có thể khiến con thấy khó chịu và kỳ quặc nhưng không phải ai cũng như vậy. Cha mẹ nên nói với con thông điệp này để con hiểu và tôn trọng sự khác biệt.

Theo Phụ Nữ Việt Nam