Đây là 5 phim 'bom tấn' nếu rạp mở cửa phải chạy đi xem ngay kẻo 'nguội'!

Khi đại dịch đã được kiểm soát đáng kể, các rạp phim cũng đang xin Thủ tướng cho phép sớm mở cửa trở lại, phục vụ nhu cầu thưởng thức điện ảnh của khản giả. Sau đây là 5 bom tấn chắc chắn nằm trong danh sách chiếu phim của các cụm rạp nếu được mở cửa:

1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là bộ phim siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel, tạo nên sức ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới vào tháng 9 vừa qua. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn tài ba Destin Daniel Cretton, câu chuyện kể về nhân vật Shang-Chi và mối quan hệ giữa anh và cha Wenwu - thủ lĩnh hội Thập Luân. Ngoài nam nữ diễn viên chính Simu Liu (Lưu Tư Mộ) và Awkwafina, còn có sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc của điện ảnh châu Á: Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Trần Pháp Lạp… Bộ phim hiện thu được hơn 414 triệu USD toàn cầu, tuy nhiên do Covid-19, phim chưa thể lập nên nhiều thành tích tại một số nước, trong đó có Việt Nam.