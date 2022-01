Đây là 3 MỐC THỜI GIAN VÀNG để RÚT BAO LÌ XÌ cho trẻ: Chọn đúng thời điểm thì cả gia đình vui vẻ, năm mới hoà thuận an vui

Bên cạnh đó, trong bữa cơm sum họp, bố mẹ trẻ cũng có mặt trên bàn, có thể biết được ai là người đưa tiền mừng tuổi cho con. Sau khi cha mẹ biết con đã nhận được phong bao lì xì thì cũng phải giám sát con, không để con có những hành động như xé bao lì xì trước mặt mọi người hoặc tiêu xài bừa bãi.

3. Mừng tuổi vào tháng Giêng



Năm nay do tình hình dịch nên một số gia đình không thể sum họp vào ngày Tết. Dù không thể gặp mặt nhau vào đêm Giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3 nhưng gia đình có thể gặp gỡ, mừng tuổi nhau vào những ngày khác của tháng Giêng. Việc tuân thủ các quy định chuẩn dịch, để năm mới diễn ra an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Gia đình gặp nhau trong điều kiện sức khỏe ổn định thì năm mới sẽ thật bình an, may mắn.

Ngoài việc mừng tuổi cho trẻ thì ông bà, cha mẹ cũng cần dạy trẻ về ý nghĩa của phong tục lì xì đầu xuân, những điều nên và không nên khi nhận lì xì. Chẳng hạn như con phải nói lời cảm ơn khi được người lớn mừng tuổi, tuyệt đối không xé phong bao lì xì trước mặt khách, không so đo, bình phẩm về mức tiền lì xì, thay vào đó con hiểu được ý nghĩa của phong bao lì xì và biết cách trân trọng, chi tiêu tiền lì xì hợp lý.

