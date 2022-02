Dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến: Giáo viên quay cuồng, học sinh mệt nhoài

7h05 sáng, cô Nguyễn Minh Hường, giáo viên một trường THPT quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhanh chóng thực hiện các thao tác lắp đặt máy móc, thiết bị cho tiết học đầu ngày. Một tiết học, cô phải đảm đương 2 nhiệm vụ, vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến cho các em F0, F1 đang cách ly tại nhà. Dù quá quen với các tiết học online - offline, nhưng ngày nào cô cũng mất 15 phút đầu giờ để cài đặt thiết bị, kết nối đường truyền mạng mới có thể ổn định, bắt đầu bài giảng.

Quay cuồng dạy trực tuyến lẫn trực tiếp

"Khi cùng lúc dạy on - off, giáo viên phải xoay đủ kiểu, lúc viết trên bảng, khi lại viết trên máy tính, không thể nào quan tâm được hết các học sinh. Ai cũng muốn đi học trực tiếp nhưng quả thực, từ khi trở lại trường, F0 tăng liên tục, cô trò phải dạy học on - off khiến tâm trí tôi và học sinh mệt mỏi. Nhiều lúc chỉ ước được quay trở lại học 100% online như trước đây", cô Hường than.

Không chỉ vậy, nhiều giáo viên trở thành F0, cô cùng nhiều đồng nghiệp khác phải "chạy xô" giữa các lớp học online và trực tiếp nhiều ngày trong tuần. “Đôi khi, vừa kết thúc tiết dạy trực tiếp cho khối 10, giáo viên phải chuyển ngay sang dạy học trực tuyến cho khối 12. Dù nhà trường chuẩn bị sẵn phòng máy để thầy cô không bị chậm trễ khi chuyển giao giữa các tiết dạy nhưng quả thực việc "chạy xô" giữa các tiết học khiến giáo viên chúng tôi rất mệt”, cô giáo nói.