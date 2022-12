Đầy công nghệ hỗ trợ, trọng tài World Cup vẫn gây tranh cãi

Quyết định của trọng tài thường xuyên là vấn đề gây tranh cãi tại các giải đấu thể thao lớn. Trong bộ môn đối kháng, nhiều tình huống như bóng đá, FIFA đã dùng nhiều công nghệ hỗ trợ để giảm bớt sai số trong quá trình đưa ra quyết định.

Bất chấp có thêm nhiều giải pháp, một số phán quyết của những “vị vua áo đen” vẫn khiến các cầu thủ không hài lòng. 3/4 trận tứ kết của World Cup năm nay bị phàn nàn vì chất lượng điều khiển kém, thiếu công bằng.

Nhiều công nghệ hỗ trợ trọng tài

Ở World Cup 2022 tại Qatar, FIFA áp dụng loạt công nghệ mới. Trong đó, có một số giải pháp nhằm hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Quả bóng Al Rihla là một thiết bị được áp dụng nhiều công nghệ. Đây là tiến bộ có tính bước ngoặt, lần đầu tiên World Cup sử dụng một quả bóng thông minh. Al Rihla chứa bộ cảm biến bên trong, chịu trách nhiệm truyền dữ liệu theo thời gian thực đến hệ thống VAR.

Công nghệ bắt việt vị bán tự động lần đầu có mặt tại World Cup. Ảnh: FIFA.



Bên cạnh đó, công nghệ việt vị bán tự động (SAOT) là một giải pháp khá hiệu quả tại World Cup 2022. Được FIFA thử nghiệm thành công tại Arab Cup 2021 và FIFA Club World Cup 2021, SAOT giúp đưa ra quyết định bắt lỗi việt vị nhanh chóng và chính xác hơn.

Hệ thống có 12 camera chuyên dụng, liên tục theo dõi vị trí của bóng và 29 điểm trên cơ thể cầu thủ. Dữ liệu thu được sẽ do AI xử lý theo thời gian thực, kết hợp thông tin do bóng Al Rihla truyền về 500 lần/giây. Dữ liệu do camera và quả bóng tạo ra cũng sẽ được sử dụng để tạo hoạt ảnh tự động có thể phát trên màn hình sân vận động và truyền hình.