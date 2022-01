Dạy con chấp hành an toàn giao thông từ hành động của phụ huynh

Tuy nhiên, phương tiện này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khác nhau. Do đó, điều cần thiết là phụ huynh trang bị thêm những kiến thức liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho trẻ khi đi ô tô.

Theo hãng luật Mahoney Law (Denver, Mỹ) - đơn vị chuyên nghiên cứu về điều luật và các vụ tai nạn giao thông, một người đi xe máy có nhiều khả năng bị thương nặng hoặc tử vong cao hơn so với khi điều khiển ô tô. Đó là lý do ngày càng có nhiều người lựa chọn xe hơi để di chuyển, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

An toàn giao thông cho trẻ em là vấn đề được quan tâm hằng ngày. Tuy nhiên, trên đường phố hiện nay, còn rất nhiều phụ huynh lơ là các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông.

Tại châu Âu, từ năm 1970, các quốc gia đã công bố những quy định bắt buộc sử dụng ghế và đai an toàn khi đi ô tô, đối với cả người lớn và trẻ em. Mỹ cũng là một trong số những quốc gia chú trọng luật an toàn giao thông. Quy định sử dụng ghế chuyên dụng có thắt dây, ghế nâng có đai an toàn được áp dụng cho tất cả các bang. Thống kê cho thấy, biện pháp an toàn này đã làm giảm nguy cơ chấn thương cho trẻ em từ 71 - 82%.

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa ban hành văn bản pháp luật chính thức và quy định bảo vệ trẻ em khi đi ô tô. Đồng thời chưa đưa ra những khuyến nghị chi tiết phù hợp với chiều cao, cân nặng và độ tuổi của trẻ. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng, phụ huynh vẫn cần chú ý những quy tắc nhất định để giữ an toàn cho trẻ khi đi ô tô, hạn chế rủi ro ngoài ý muốn.

Để giúp trẻ nhận thức, hình thành thói quen trong chấp hành quy định về an toàn giao thông, cha mẹ phải là người gương mẫu chấp hành. Tuy nhiên hiện nay, nhiều phụ huynh vẫn chưa chú trọng đến vấn đề này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông ở trẻ em. Song, nguyên nhân chủ yếu vẫn do ý thức, thái độ của các phụ huynh đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Đã không ít lần người đi đường thót tim khi người lớn một tay lái xe, một tay ôm hờ trẻ em đang ngủ phía sau. Có nhiều bà mẹ còn vô tư cho trẻ đứng nhảy múa trên xe khi đang chạy với tốc độ cao… Mới đây, vụ việc trẻ vỡ tim vì đập ngực vào vô lăng ô tô tại Nghệ An đã khiến nhiều người xót xa. Trước đó, trẻ được người thân cho ngồi phía trước vô lăng xe ô tô để đi dạo. Khi người thân vô tình đạp nhầm chân ga và chân phanh, ô tô đã đâm thẳng vào bờ tường, khiến trẻ chấn thương va đập mạnh, lồng ngực bị ép vào vô lăng cứng.

Cha mẹ cần làm gương cho trẻ trong việc chấp hành luật lệ giao thông. Thế nhưng, thay vì giáo dục con ý thức chấp hành, có những người còn hùa theo ý thích của trẻ. Thậm chí, “kéo” con vào vi phạm, dẫu biết điều đó không được phép. Tình trạng phụ huynh chở con đi học không chấp hành quy định an toàn giao thông cũng diễn ra phổ biến, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm. Những hành động đó được cho là có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới ý thức của trẻ.